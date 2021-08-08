ВСУ обстреляли Золотое противотанковыми управляемыми ракетами

По Золотому ВСУ вели огонь ракетами из противотанковых управляемых комплексов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 8 августа, в 16:43 украинские военные обстреляли Золотое-5 противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел. В 16:43 украинские военные обстреляли Золотое-5 противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала, - говорится в сообщении.

Напомним, что в минувший день обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

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