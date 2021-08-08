В Донбассе связисты из 72-й бригады ВСУ продали 18 радиостанций, чтобы отметить свой праздник

Связисты сдали на пункт металлолома 18 радиостанций для бронетехники. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В одном из пунктов приема металлолома в оккупированной ВСУ Авдеевке сотрудники военной контрразведки СБУ задержали троих военнослужащих взвода связи 2-го механизированного батальона 72-й бригады. Они пытались сдать 18 радиостанций Р-123 и Р-111 для бронетехники, а также 24 катушки полевого многожильного кабеля общей длиной более 3 тысячи метров. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

Все оборудование связи было списано как уничтоженное в результате боевых действий. А вырученные в результате сдачи «металлолома» средства, бойцы планировали потратить на празднование дня войск связи ВСУ.

При осмотре территории пункта приема металлолома было обнаружено еще 10 радиостанций и более 5 тысяч метров полевого кабеля связи, также числящихся на балансе 72-й механизированной бригады.

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