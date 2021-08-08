Жительница подконтрольной Киеву Донецкой области купила двухтонный бронзовый памятник Ленину

Памятник был продан в рамках декоммунизации в феврале 2014 года. Фото: Prozorro

В городе Звенигородка Черкасской области продали на аукционе памятник Владимиру Ленину - за 311 тысяч гривен (840 тысяч рублей). Власти города выставили демонтированный в 2014 году раритет на сайте госпредприятия Prozorro.

Стартовая цена памятника составила 123 тысячи гривен. Побороться за него изъявили желание 12 участников из разных регионов Украины. Больше всех предложила жительница Красноармейска (на Украине переименован в Покровск) Донецкой области. Ей и достался двухтонный бронзовый памятник вождю мирового пролетариата высотой 4 метра. Для чего женщине этот памятник неизвестно.

Украинские власти в 2014 году «благословили» снос памятников Ленину по всей стране. Хотя в незалежной должны боготворить Ильича за создание Украины в современных границах. В частности за присоединение громадного промышленного региона - Донецко-Криворожской советской республики, которая входила в состав России.

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