В Амвросиевском районе утонул 51-летний мужчина

В спасательном ведомстве еще раз напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время купания в водоемах. Фото: МЧС ДНР

7 августа в водоеме «Покровский», который находится в селе Степано-Крынка Амвросиевского района, погиб мужчина. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- Спасатели группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра обследовали 2100 квадратных метров дна водоема. На расстоянии 70 метров от берега на глубине 10 метров обнаружили и потом извлекли тело мужчины 1970 года рождения, говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекалось 1 спецмашина и 4 сотрудника.

В спасательном ведомстве еще раз напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время купания в водоемах. К сожалению, жители часто ими пренебрегают. Часто лезут в воду пьяными, когда не в состоянии координировать свои действия и контролировать силы.

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