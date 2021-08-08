В Донецке временно приостановлено движение троллейбусов по части маршрута №2

Троллейбусный маршрут №2 пересекает центр города. Фото: donelektroavtotrans.ru

Днем 8 августа из-за грозы временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 от ДонУГИ до железнодорожного вокзала. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Из-за грозы временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 от ДонУГИ до железнодорожного вокзала, - говорится в сообщении мэра.

Жителей Донецка просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Кстати, сегодня синоптики обещали в Донецке жару и дождь с грозой. Так что прогнозы сбываются не в лучшую сторону.

Напомним, что троллейбусный маршрут №2 пересекает центр города. Он начинается от Донецкого металлургического завода и заканчивается на железнодорожном вокзале. Протяженность более 18 километров. И 23 остановочных пункта в обоих направлениях.

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