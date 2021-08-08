9 августа в четырех районах Донецка отключат свет

Работники электросетей проведут ремонтные работы. Фото: МинТЭК ДНР

9 августа в связи с проведением плановых ремонтных работ ТЕ «Донецкие городские электрические сети» без электроэнергии останутся абоненты некоторых районов города. Об этом сегодня сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр города привел адреса и график отключений.

Пролетарский район:

- с 10:00 до 15:00: ул. Елина; ул. Мануильского, 1-40; ул. Ольгинская, 1-6; ул. Табунова, 1-37; ул. Балаклеевская, 11-19 (нечетная сторона), 30; ул. Келлера, 16а, 16б; ул. Пролетарская, 54; ул. Заветная, 1-22; ул. Блюхера, 33-49.

Калининский район:

- с 09:00 до 16:30: ул. Цусимская.

Ворошиловский район:

- с 10:00 до 15:00: ул. Щорса, 80-88, 92, 94; пр. Панфилова, 11.

Петровский район:

- с 08:00 до 16:00: ул. Войкова, 95; ул. Кировоградская, 100а, 100 б; ул. Леваневского 58, 60, 62, 64, 66, 68-91, 93, 95, 97, 99, 101, 103; ул. Орджоникидзе, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Делегатская, 12; ул. Чусовская; ул. Р. Ибаррури; ул. Журналистов; ул. Вельяминова; Центральный проспект; ул. Ижевская; ул. Анохина.152.

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