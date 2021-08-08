Жителям ДНР разрешили посещать МФЦ в Ростовской области без сертификата о вакцинации

В офисах МФЦ преимущество у тех посетителей, которые заранее зарегистрировались. Фото: Правительство РО

Жителям ДНР и ЛНР с 7 августа для получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ в Ростовской области не потребуется представлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Документ об этом подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По информации Правительства Ростовской области новые поправки вызваны многочисленными обращениями граждан , а также продиктованы необходимостью оперативного назначения выплат семьям с детьми, подтверждения учетных записей на портале госуслуг и иных социально важных услуг.

При этом нужно позаботиться заранее, чтобы попасть в МФЦ. Преимущество при обслуживании в МФЦ будут иметь граждане, которые получили талон предварительной записи на прием в офис МФЦ. Это можно сделать по телефону.

В то же время сохранены ограничения при посещении фитнес-центров, спортзалов и организаций общественного питания. Жителям по-прежнему предписано представить один из трех названных документов.

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Об этом сообщили в Минздраве Республики (подробнее)