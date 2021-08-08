Коронавирус в ЛНР: За сутки пятеро жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки пятеро жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 645 человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 7272. За последние сутки – 109. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 5743 человека, из них 63 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске проверили, носят ли жители маски в общественном транспорте

Сотрудники СЭС и ГИБДД провели рейд в маршрутках (подробнее)