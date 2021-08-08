Украинская армия обстреляла окраины Донецка и Горловки, а также Ленинское на юге ДНР

Схема обстрелов территории ДНР 7 августа. Фото: УНМ ДНР

ВСУ за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем украинской армии оказались поселок Лозовской и село Веселое (донецкое направление), поселок шахты 6/7 (горловское направление) и село Ленинское (мариупольское направление). Применялись гранатометы (РПГ и АГС) и стрелковое оружие. По территории ДНР было выпущено 14 гранат.

Огонь велся с позиций 58-й, 10-й и 128-й бригад.

Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

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