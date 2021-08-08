В Красноармейске объявлен траур по погибшим на шахте «Покровское» горнякам

Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим на Украине угольным предприятием. Фото: pokrovskoe.com.ua

В подконтрольном Киеву Красноармейске (на Украине переименован в Покровск) Донецкой области 7 и 8 августа объявлены траурными днями по шести горнякам, погибшим в результате аварии на шахте «Покровское».

Взрыв метана на глубине 815 метров произошел 31 июля. Пострадали 10 горняков, один шахтер погиб сразу. Еще пятеро скончались в больнице. Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что подрядная организация не имела лицензии на проведение буровзрывных работ.

По словам Волынца, ошибки допустил и мастер взрывных работ. Он проводил их не из специальной станции, а из устья выработки. Кроме того, горняки не были отведены на безопасную дистанцию. Также сообщается, что выработка была загазованная, поскольку работники выключали вентилятор местного проветривания.

Волынец сомневается в том, что комиссия Гоструда Украины должным образом зафиксирует выявленные нарушения.

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