Глава ДНР поздравил строителей с профессиональным праздником

Денис Пушилин пожелал строителям мира, здоровья и творческой энергии. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 8 августа, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.

- Вы избрали смыслом своей жизни созидание. Ваша энергия и настойчивость противостоят войне и разрухе. Вы меняете жизнь граждан Республики к лучшему. От вас зависит то, каким будет лицо Донбасса в будущем, - подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что земляки благодарны строителям за отремонтированные жилые дома, детские сады, школы, больницы, которые пострадали в результате прицельного огня Украины.

- Перед специалистами строительной отрасли стоит много важных задач. Самая главная из них – восстановить все, что разрушено войной, и то, что не ремонтировалось десятилетиями из-за равнодушного отношения украинской власти к проблемам жителей Донбасса, - сказал Глава ДНР.

Он сообщил, что в Республике активизируются процессы строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В ДНР будут запускать долгосрочные проекты и обеспечивать стабильную работу отрасли, максимально используя опыт Российской Федерации.

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