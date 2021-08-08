Украинская армия обстреляла Золотое и поселки Калиново и Фрунзе

Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Киевские силовики три раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Тем временем, по данным разведки Народной милиции ЛНР, командование оперативно-тактической группировки «Север» приказало максимально ограничить доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к линии боевого соприкосновения, чтобы помешать им фиксировать запрещенные Минскими соглашениями вооружения ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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