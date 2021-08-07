8 августа в Донецке пойдет дождь, + 31 градус Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 8 августа будет переменная облачность. Дождь.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от +29 до +31 градуса.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

7 августа отмечается Успение правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.

По прогнозам синоптиков, 9 августа в Донецке и ДНР будет переменная облачность, станет немного жарче.

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