В Донбассе ВСУ планируют провокации на маршрутах следования патрулей ОБСЕ

ВСУ планируют провокации на маршрутах следования патрулей ОБСЕ. Фото: штаб ООС

Командование оперативно-тактической группировки «Север» приказало максимально ограничить доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к линии боевого соприкосновения, чтобы помешать им фиксировать запрещенные Минскими соглашениями вооружения ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает Луганский информационный центр.

- В связи с участившимися случаями вскрытия сотрудниками СММ ОБСЕ запрещенной военной техники ВСУ, размещенной вблизи линии соприкосновения, а также в жилых районах прифронтовых населенных пунктов, командующий ОТГ «Север» Горбатюк приказал командирам соединений максимально ограничить допуск наблюдателей в районы дислокации подразделений, - сказал он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что по данным разведки Народной милиции, в подразделениях 30-й бригады ВСУ специалисты подразделения «Кедр» из главного управления разведки министерства обороны Украины уже приступили к установке камер видеонаблюдения для изучения движения сотрудников СММ ОБСЕ для планирования и совершения провокаций на маршрутах с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции ЛНР.

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