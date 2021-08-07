В подконтрольном Киеву Донбассе задержанные полицейскими роют окопы

В Донбассе один из украинских командиров заставляет рыть окопы гражданских лиц, задержанных полицией за незначительные нарушения. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, военнослужащие 34-го батальона 57-й бригады оборудуют новые позиции на передовой в районе поселка Трехизбенка.

- По причине нехватки личного состава комбригом Мишанчуком по договоренности с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения, - рассказал Иван Филипоненко.

И это при том, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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