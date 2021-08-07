Больше 5 тысяч жителей Донбасса и России одновременно сделали зарядку

Зарядку одновременно сделали более пяти тысяч жителей Донбасса и России. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина
Сегодня, 7 августа, в Донецке в парке имени Щербакова бодро и задорно прошел фестиваль #ЗАРЯДКА_РФ.
- Как и во многих наших начинаниях, Республику сегодня поддержала партия «Единая Россия». В числе участников мероприятия в Донецке был заслуженный артист РФ Сергей Куприк, - в своем телеграм-канале сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
Активно провели свой досуг и те, кто присоединились к зарядке в онлайн-формате. Всего больше пяти тысяч человек объединил этот фестиваль.
- Сегодняшнее мероприятие показало, что у нашей активной молодежи есть не только желание «подзарядиться» здоровьем, но и весьма примечательные спортивные достижения. Да и не только молодые люди пришли на фестиваль – он собрал жителей различных возрастов, которые от души любят заниматься спортом и осознают, что это по-настоящему здорово! – отметил Денис Пушилин.
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