В Донецке на ДМЗ произошел пожар. Фото: ДМЗ

Сегодня, 7 августа, в Донецке на металлургическом заводе произошел пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- На ДМЗ загорелся пенопласт, - уточнил градоначальник.

На месте чрезвычайного происшествия работают ответственные службы.

На данный момент неизвестно, локализовано ли возгорание.

Донецкий металлургический завод – предприятие, вокруг которого почти 152 года назад появилась Юзовка (первое название Донецка). На сегодня ДМЗ остается крупнейшим градообразующим предприятием.

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