16 августа в Донецке пройдет фестиваль «Ярмарка спорта» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР приглашает юных дончан и их родителей принять участие в фестивале «Ярмарка спорта», посвященной Дню работников физической культуры и спорта.

- В парке имени Щербакова будут представлены 17 спортивных школ, в которых культивируются больше 40 видов спорта. В программе - показательные выступления по видам спорта, мастер-классы по видам спорта, детские эстафеты, фестиваль «ГТО», - говорится в сообщении Минспорта.

Участников детских эстафет ждут призы.

Во время проведения фестиваля будет организована запись детей и подростков в секцию понравившегося вида спорта.

Начало фестиваля «Ярмарка спорта» - в 16.00.

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