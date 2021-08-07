В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику к жилью. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики пригнали бронетехнику к жилью в Золотом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортера БТР-70 вблизи жилого района в Золотом, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты. Вместе с тем, украинские боевики регулярно обстреливают территории республик Донбасса из тяжелого вооружения и укрепляют свои боевые позиции.

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