В ЛНР Народная милиция открыла ответный огонь по позициям ВСУ. Фото: штаб ООС

В Луганской Народной Республике военнослужащие Народной милиции открыли ответный огонь по позициям украинских военных из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве.

Украинские военные дважды за сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Республикой. Артобстрелам подверглись районы Золотого-5 и Голубовского.

- Руководствуясь указаниями главы Республики и пунктом «е» дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенных Минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника откуда велся обстрел, - говорится в сообщении Управлении Народной милиции ЛНР.

Потери украинских боевиков уточняются.

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