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Общество7 августа 2021 13:48

Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец: С 1 января 2022 года строители смогут в Республике зарабатывать от 25 тысяч рублей в месяц

Власти Республики пытаются остановить отток специалистов повышением зарплат
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец

Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В прошлом году Правительство Донецкой Народной Республики утвердило методику расчета сметной зарплаты. Третий разряд оценен в 20 тысяч 100 рублей. Специалисты четвертого и пятого разрядов могут получать 30 и 35 тысяч рублей, соответственно.

- На днях я подписал свой приказ о том, что с 1 января 2022 года третий разряд будет оплачиваться в районе 25 тысяч рублей, - сказал в интервью «КП» министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.

Сейчас наблюдается отток рабочей силы из Республики. Для реализации ежегодных программ Минстроя необходимо дополнительно больше 2 тысяч строителей. Согласно государственной программе восстановления и развития Республики, в этом году запланировано отстроить около полутысячи многоквартирных домов и социальных объектов. Восстановительные работы проходят под пристальным контролем Главы и Правительства Республики.

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