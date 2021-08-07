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Здоровье7 августа 2021 12:47

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 380 человек

Из них 83 пациентам диагноз коронавирус в ДНР установили клинико-эпидемиологически
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 380 человек

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 380 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 380 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 6 августа проведено 901 исследование, из них выявлено 295 случаев заболевания и у 83 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находится 5001 пациент, выписаны – 41 225 человек, умерли – 3697.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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