7 августа в ДНР даст концерт экс-лидер группы «Лесоповал». Фото: из архива певца

Сегодня, 7 августа, в Амвросиевке по случаю Дня города даст концерт заслуженный артист России и Украины, бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, передает Донецкое агентство новостей.

По данным Русского центра, концерт состоится на центральной площади. Начало - в 20.00.

Ранее, 5 августа, Сергей Куприк спел донецким строителям в честь их профессионального праздника в Центре славянской культуры.

Сергей Куприк - российский и украинский певец, музыкант. Заслуженный артист Украины (2004) и России (2018). Его называют «Золотым голосом «Лесоповала». Куприк в группе был почти 15 лет. Известен песнями «Белый лебедь», «Я куплю тебе дом», «Птичий рынок», «Заповедь» и многими другими, получившими впоследствии широкую популярность. С ноября 2008 года ведет сольную карьеру.

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