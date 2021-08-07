Украинские военные обстреляли Донецк и Ленинское. Фото: штаб ООС

Украинские военные за сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории тридцать боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под артогнем оказался северный пригород Донецка: село Веселое и бывший аэропорт, а также село Ленинское под Мариуполем, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские боевики пять раз нарушили перемирие. Под огнем были Старомихайловка, Яковлевка, поселок шахты 6/7, Ленинское и Коминтерново.

И это при том, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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