В ДНР создали Межведомственную комиссию по розыску пропавших без вести в зонах вооруженного конфликта в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Распоряжение о создании в ДНР Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе.

Комиссию возглавит уполномоченный по правам человека Республики Дарья Морозова. Заместителя председателя выберут на первом заседании.

В состав Комиссии вошли представители Администрации Главы ДНР, Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, МГБ, Минздрава, а также Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР.

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