Луганчанин Александр Бондарь вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в прыжках в воду

Александр Бондарь. Фото: instagram.com/aleksandr_bondar_

Уроженец Луганска Александр Бондарь прошел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в прыжках в воду (вышка 10 метров). Российский спортсмен занял третье место в предварительном раунде, уступив китайцам Ян Цзян и Юань Цао.

Полуфинал начнется 7 августа в 4.00 по московскому времени. Финал пройдет в этот же день – начало в 9.00.

Напомним, что Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали бронзовыми призерами Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Александр Бондарь - многократный призер чемпионатов мира и Европы. Специализируется на прыжках с вышки. Родился в Луганске в 1993 году. Осенью 2015 года получил паспорт РФ, и теперь он защищает интересы России на спортивной арене.

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