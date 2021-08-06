В Донбассе трое солдат ВСУ напали и ограбили мирного жителя

Солдат ВСУ задержали за разбойное нападение на мирного жителя. Фото: штаб ООС

Военнослужащие 72-й бригады украинских вооруженных формирований напали на 55-летнего мирного жителя на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- В населенном пункте Доброполье 3 августа трое боевиков второго батальона 72-й бригады совершили разбойное нападение на мирного жителя. Преступники отняли у гражданина 1966 года рождения деньги и личные вещи, - рассказал Эдуард Александрович.

Ранее сообщалось, что киевские силовики 25 раз за неделю нарушили режим прекращения огня, обстреляв 10 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов пять человек погибли, один получил ранения, повреждено 11 домов.

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