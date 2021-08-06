Новая партия вакцины «Спутник Лайт» прибудет в ЛНР 9 августа

Новая партия вакцины прибудет 9 августа
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В понедельник, 9 августа, в Луганской Народной Республике ожидается прибытие новой партии вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.
- 9 августа ожидается поступление в ЛНР еще одной партии вакцины Sputnik Light, - говорится в сообщении.
Какое количество доз прибудет в Республику не сообщается.
В Донецкую Народную Республику новая партия вакцины «Спутник Лайт» прибудет 9 августа. В ДНР назвали количество доз – 90 тысяч.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Луганке проверили, носят ли жители маски в общественном транспорте
Сотрудники СЭС и ГИБДД провели рейд в маршрутках (подробнее)