Новая партия вакцины «Спутник Лайт» прибудет в ЛНР 9 августа

Новая партия вакцины прибудет 9 августа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 9 августа, в Луганской Народной Республике ожидается прибытие новой партии вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.

- 9 августа ожидается поступление в ЛНР еще одной партии вакцины Sputnik Light, - говорится в сообщении.

Какое количество доз прибудет в Республику не сообщается.

В Донецкую Народную Республику новая партия вакцины «Спутник Лайт» прибудет 9 августа. В ДНР назвали количество доз – 90 тысяч.

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