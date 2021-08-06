ВСУ за неделю обстреляли десять населенных пунктов ДНР: погибли пять человек, один раненый, повреждено 11 домов

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Штаб ООС

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов ДНР: Веселое, Яковлевка, Старомихайловка, район столичного аэропорта (донецкое направление); поселки шахты 6/7, шахты им. Гагарина (горловское направление); Коминтерново, Ленинское, Саханка, Октябрь, Григоровка (мариупольское направление), - сообщил он.

Басурин отметил, что киевские силовики стреляли по населенным пунктам Республики, применяя минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БМП-2, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.

- В результате обстрелов в Коминтерново были ранены мирные жители – мужчина и женщина. Впоследствии женщина скончалась. Также под огнем противника за неделю погибли четверо военнослужащих НМ. В Старомихайловке и Горловке повреждены 11 домостроений, - сказал замначальника УНМ ДНР.

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