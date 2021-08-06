Новая партия российской вакцины «Спутник Лайт» прибудет в ДНР 9 августа

Новая партия вакцины прибудет в ДНР 9 августа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

9 августа в Донецкую Народную Республику прибудет новая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

- Мы ожидаем следующую партию вакцины «Спутник Лайт» 9 августа 2021 года – около 90 000 доз, поэтому Минздравом планируется увеличение количества пунктов вакцинации, - заявил глава Минздрава Республики.

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыла на территорию Республики 28 июля. Уже 30 числа началась вакцинация. Сделавшим прививку выдают документ с QR-кодом.

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