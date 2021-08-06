Леонид Пасечник: Господин Зеленский, наши жители будут жить на территории Донбасса, как многие века жили их предки

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Президент Украины в своем интервью посчитал нужным на всю страну пропагандировать популярную сейчас в Украине кричалку «чемодан-вокзал-Россия». Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского

- Да, в слегка измененной форме, - говорит Леонид Иванович. - Украинский гарант сказал, что те, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, должны «искать себе место в России». И только лишь истинные украинцы, для которых важна «единая страна», должны остаться жить в регионе и не покидать территорию.

Лидер Республики задался вопросом – «без Украины цивилизации на нашей территории не будет?»

- Владимир Александрович, напомню: это ваши горе-предшественники, а потом и вы сами делали все для уничтожения цивилизации своими снарядами и бомбами, - отметил Леонид Пасечник. - Мы выбрали свой путь – наше будущее возможно только с Россией. Господин Зеленский, наши жители будут жить на территории Донбасса, как многие века жили их предки.

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