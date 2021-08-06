В Луганске отметят 85-летие парка имени Горького. Фото: Twitter

14 августа в столице Луганской Народной Республики отметят 85-летие парка имени Максима Горького. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что в этот день пройдет праздничный концерт Театра эстрадной музыки и песни, а также откроется выставка-передвижка «Парк культуры и отдыха имени Максима Горького. История в фотографиях. 1936 год».

- Вниманию гостей мероприятия будут представлены раритетные фотографии парка, кроме того, сотрудники музея истории Луганска познакомят желающих с основными вехами его основания и развития, - сказали в мэрии.

Начало – в 17.00

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