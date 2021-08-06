За сутки вылечились - 214 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 5 августа исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 210 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 6 августа заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 49 535 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 40 979 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3672 летальных случая. Лечение продолжают 4884 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 111 зараженных Covid-19. За этот же период от Covid-19 вылечились 43 человека.

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