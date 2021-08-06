В ДНР ввели уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны

В ДНР внесли изменения в УК Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике ввели изменения в Уголовный кодекс. Теперь за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны последует уголовное наказание. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

- Предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, - цитирует ДАН слова члена комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству Натальи Полянской.

Документ принят для того, чтобы противодействовать попыткам фальсификации исторических фактов, защиты исторической памяти и недопущения умаления значения подвига народа при защите Отечества.

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