ВСУ размещают технику у жилых домов. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, подвергая опасности мирное население. По данным Управления Народной милиции Луганской Народной Республики бронетехника киевских силовиков обнаружена вблизи Счастья.

- В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60 вблизи населенного пункта Счастье, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем Армия Украины обстреляла Золотое-5, сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Огонь велся из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и стрелкового оружия.

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