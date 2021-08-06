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Политика6 августа 2021 12:06

Киевские силовики блокировали работу ОБСЕ в Донбассе

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ препятствуют работе ОБСЕ

ВСУ препятствуют работе ОБСЕ

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают блокировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Об очередном факте препятствия работе наблюдателей сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- С целью недопущения фиксации нарушений боевики 30-й бригады применили станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ в районе населенного пункта Выскрива, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем украинская армия продолжает обстрелы. За киевские силовики сутки обстреляли пять населенных пунктов ДНР, выпустив по территории Республики 22 боеприпаса. Под обстрел попали пять населенных пунктов, а именно: поселок Старомихайловка и Яковлевка на донецком направлении; поселок шахты 6/7 на горловском направлении; села Ленинское и Коминтерново на мариупольском направлении

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