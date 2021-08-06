ВСУ за сутки обстреляли пять населенных пунктов ДНР

ВСУ продолжают обстрелы ДНР. Фото: штаб ОСС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 22 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В зоне обстрела со стороны украинской армии оказались пять населенных пунктов, а именно: поселок Старомихайловка и Яковлевка на донецком направлении; поселок шахты 6/7 на горловском направлении; села Ленинское и Коминтерново на мариупольском направлении, - говорится в сообщении.

Киевские силовики применяли при обстрелах 122-миллиметровые артиллерийские орудия, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

- Накануне в результате обстрелов со стороны ВФУ были повреждены 10 жилых домов на западе Донецка, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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