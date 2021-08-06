Утром 6 августа украинская армия ударила по Донецку

ВСУ не прекращают стрелять по ДНР. Фото: штаб ООС

Утром 6 августа вооруженные формирования Украины обстреляли север столицы Донецкой Народной Республики из 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Первый обстрел был в 8.35. Огонь велся из района подконтрольного Украине населенного пункта Опытного. Под огнем оказалось село Веселое вблизи донецкого аэропорта, - говорят в СЦКК. - Второй обстрел велся в 8.37 в направлении Донецка (территория аэропорта) также со стороны Опытного. Всего выпущено восемь боеприпасов.

Отмечается, что украинская сторона в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

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