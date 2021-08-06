Коронавирус в ЛНР за сутки диагностировали у 111 человек

В ЛНР +111 зараженных коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР за сутки выявили еще у 111 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 6 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 7115, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 43 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5600 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано шесть летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 634 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 881 пациент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске проверили, носят ли жители маски в общественном транспорте

Сотрудники СЭС и ГИБДД провели рейд в маршрутках (подробнее)