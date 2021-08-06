Коронавирус в ЛНР за сутки диагностировали у 111 человек

В ЛНР +111 зараженных коронавирусом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Коронавирус в ЛНР за сутки выявили еще у 111 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 6 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 7115, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 43 жителя.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5600 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано шесть летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 634 случая смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 881 пациент.
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