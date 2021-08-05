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Общество5 августа 2021 22:06

Погода в Донецке: 6 августа температура воздуха поднимется до +34 градусов

На протяжении всего дня будет стоять солнечная и ясная погода
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Жаркая и солнечная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня

Жаркая и солнечная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ясная и солнечная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня 6 августа. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +21 ночью до +34 градусов в середине дня. Спастись от жары поможет небольшой ветерок. Скорость воздушных потоков составит до 10 метров в секунду. Дуть будет в юго-восточном направлении. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе этот день называли «паликопна». Поскольку на него выпадали грозы, которые поджигали копны сена на полях. В связи с чем люди на поле старались не выезжать и делали себе отдых от полевых работ.

Погоду на 6 августа нашим предкам помогали узнать цветы. Если цветки вьюна плотно закрывались, то вскоре стоило ждать дождь.

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