Следственный комитет РФ возбудил дело против комбрига ВСУ, виновного в обстреле Коминтерново 2 августа

Следствием установлено, что командир бригады также имеет причастность в другим аналогичным преступлениям. Фото: штаб ООС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олега Гончарука. По его приказу 2 августа под огнем оказалось село Коминтерново, расположенное на юге ДНР.

Боевики ВСУ с беспилотника сбросили боеприпас. В результате разрыва снаряда осколочные ранения получили два человека – женщина и мужчина. Их госпитализировали в Новоазовскую центральную районную больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Женщине провели операцию на поясничном отделе. Но впоследствии она скончалась.

Дело против Гончарука возбуждено по части первой статьи 356 Уголовного кодекса РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации.

Следствием установлено, что командир бригады также имеет причастность в другим аналогичным преступлениям.

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