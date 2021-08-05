Строительной отрасли ДНР нужен год, чтобы перестроиться на стандарты РФ

Власти Республики планируют заручиться поддержкой Минстроя РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти Донецкой Народной Республики занялись реформированием строительной отрасли. Чтобы перейти на стандарты Российской Федерации Республике понадобится всего год. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

— Стандарты строительной отрасли Российской Федерации, ДНР и Украины в основном все разрабатывались в Советском Союзе, так что большой разницы нет, но мы перейдем к российским стандартам. Переходный период займет около года, — отметил глава ведомства.

Однако это не отменяет того факта, что перед органами власти ДНР стоит масштабная задача. С момента распада СССР прошло почти 30 лет. За этот период между российским и украинским законодательством все же возникли различия в техническом регулировании строительства, начиная от проектирования до ввода в эксплуатацию объектов.

Как ранее заявлял Наумец, сейчас правительством ДНР проводятся необходимые мероприятия по вопросу сотрудничества с Минстроем Российской Федерации. В частности, речь идет о возможности использования информационных систем, действующих на территории России, для обеспечения планомерного перехода в правовое поле РФ.

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