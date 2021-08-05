Автопарк скорой помощи в ЛНР обновлен почти на 90%

Медучреждения ЛНР получили новые машины скорой помощи Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти ЛНР практически полностью обновили автопарк скорой медицинской помощи. Около 90% автомобилей на обеспечении медучреждений новые. Они планомерно заменяются во всех районах Республики. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Демьян Пархомчук.

— В течение последний двух лет по программе развития системы здравоохранения (ЛНР) Министерством и Правительством ЛНР автопарк службы медицинской помощи в Республике обновлен практически на 90%, — рассказал Пархомчук.

Только вчера, 4 августа, власти ЛНР передали медикам регионов Республики 24 новых автомобиля скорой помощи класса «А». Ранее в марте машины доставили в Антрацит и Красный Луч. А в апреле 14 единиц транспорта получили луганские медучреждения.

В прошлом году больницы ЛНР получили больше 60 автомобилей.

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