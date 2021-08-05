В ДНР заработали дополнительные номера экстренных служб

Дополнительные номера понадобились из-за автоматического обновления ПО на некоторых моделях смартфонов Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Мобильный оператор ДНР «Феникс» вводит дополнительные номера экстренных служб из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— В связи с мировой тенденцией к использованию единого телефона спасения, вследствие автоматического обновления программного обеспечения некоторых моделей телефонов фирмы Xiaomi, при наборе номеров экстренных служб 101, 102, 103, 104, по независящим от ГУП ДНР «РОС» причинам, данные устройства переадресовывают вызов на экстренный номер 112 - Службы Спасения МЧС ДНР, — говорится в сообщении.

Если абонент столкнулся с подобной проблемой переадресации, могут использовать теперь дополнительные номера: 901 – служба МЧС, 902 – служба полиции, 903 – скорая медицинская помощь, а 904 – аварийная газовая служба.

В случае, если неполадок не возникло, то абоненты продолжают пользоваться прежними короткими номерами: 101, 102, 103, 104.

Напомним, что кроме стандартных коротких номеров у экстренных служб также есть мобильные и городские. Узнать их можно на сайте справочной службы ДНР.

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