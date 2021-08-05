В ЛНР увеличилось число пациентов с COVID-19

На лечение поступил еще 61 пациент с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Луганской Народной Республике в последнее время значительно увеличилось число пациентов с коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки на лечение поступил еще 61 человек с таким диагнозом.

— Всего по состоянию на 09:00 5 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 7004, — говорится в сообщении.

При этом выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5557 человек. Летальных случаев зарегистрировано 628.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в ЛНР действует режим повышенной готовности. При правительстве была создана Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия, которая контролирует динамику распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Именно от решения ЧСКП зависит строгость ограничительных мер. Некоторые из них уже коснулись режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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