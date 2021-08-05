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Здоровье5 августа 2021 13:20

Медики диагностировали COVID-19 почти у 400 жителей ДНР за сутки

Лечение от коронавируса на данный момент получают 4909 пациентов
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Медики за сутки сделали почти тысячу тестов на коронавирус

Медики за сутки сделали почти тысячу тестов на коронавирус

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики ДНР обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение от COVID-19 поступили 396 человек. При этом 150 пациентов выписались из медучреждений. Зарегистрировано 11 летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 4 августа проведено 899 исследований, из них выявлено 290 случаев заболевания (32,3%) и у 106 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Также по результатам проведенных 10 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 10 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

По актуальным данным, в ДНР с начала пандемии коронавируса было подтверждено 49 325 случаев заболевания инфекцией COVID-19. Из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 4909 пациентов, выписаны 40 765 человек, летальных случаев – 3651.

В связи с тем, что рост заболевших в Республике продолжается Минздрав настоятельно, рекомендует соблюдать профилактические меры и санитарно-гигиенические рекомендации в общественных местах.

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