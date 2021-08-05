На окраине Донецка в утреннем обстреле были повреждены жилые дома

В Старомихайловке зафиксировали очередные повреждения жилых домов [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате утреннего обстрела окраины Донецке в Старомихайловке были повреждены четыре жилых дома, хозпостройка, ограждение и гараж. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также боевики ВСУ открыли огонь на горловском направлении, где повреждения получил важный инфраструктурный объект – водовод диаметром 1500 мм. Противник применил ручной противотанковый гранатомет.

— Эскалация на линии соприкосновения продолжает набирать обороты. Противник активизировал обстрелы по всем направлениям, в том числе с применением тяжелого оружия, — отметили в Представительстве Республики. — Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины игнорируются украинской стороной в СЦКК.

По предварительной информации, жертв среди мирных граждан не зафиксировано. Оперативная группа Представительства ДНР в Совместном центре выехала на места обстрелов для уточнения характера повреждений.

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