Пытался спастись от жары: В Луганске семилетний мальчик застрял в алюминиевом бидоне с водой

Мальчик около часа провел в западне. Фото: МЧС ЛНР

Вчера, 4 августа, спасатели МЧС ЛНР провели необычную спасательную операцию. Им пришлось доставать из алюминиевого бидона с водой семилетнего мальчика. Ребенок залез в небольшую бочку, чтобы освежиться от летнего зноя, но застрял. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

— В 18:10 на линию 101 Луганска от взволнованных родителей поступила информация о том, что маленький мальчик залез в небольшой алюминиевый бидон, а выбраться обратно не может. К месту вызова был направлен дежурный караул аварийно-спасательной части и сотрудники центра управления в кризисных ситуациях, — говорится в сообщении.

На месте выяснилось, что мальчик уже больше часа просидел в неудобной позе. Тогда спасатели не стали затягивать со спасательной операцией. С помощью специального инструмента для резки бетона и металлических конструкций они аккуратно разрезали бидон, а после раздвижными ножницами расширили емкость.

Спасатели с помощью инструментов разрезали бидон и вытащили ребенка. Фото: МЧС ЛНР

Спустя 15 минут мальчика освободили из железной западни и его передали медикам. Врачи осмотрели ребенка и растерли ноги согревающей мазью. Госпитализация в медучреждение не потребовалась.

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