Запад Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ

Информация о разрушениях и пострадавших в ходе обстрелов не поступала Фото: Юлия АНДРИЕНКО

5 августа с самого утра населенные пункты ДНР подвергаются обстрелам ВСУ. Представителями Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в 5 и 6 часов были зафиксированы нарушения перемирия.

В 5.15 силовики Киева открыли огонь по Яковлевке. Применялись ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Всего по населенному пункту было выпущено восемь гранат.

В 6.53 противник снова нарушил «перемирие». На этот раз в зоне поражения оказалась западная окраина Донецка поселок Старомихайловка. Обстрел велся из подконтрольного ВСУ населенного пункта Галициновка. Боевики выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

В обоих случаях Представительство ДНР в Совместном центре попыталось установить «режим тишины» путем задействования координационного механизма. Однако украинская сторона проигнорировала все запросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики ВСУ подорвались при попытке запустить ударный беспилотник под Волновахой

Двое военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести (подробнее)