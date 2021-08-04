Погода в Донецке: 5 августа будет малооблачно и жарко - до +31 градуса

Август начался с жары Фото: Юрий СОБОЛЕВ

5 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике будет малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха утром +17…+20 градусов. Днем – до 31 градуса. Вечером +24…+27 градусов. Ветер несколько раз изменит направление. С северо-восточного до юго-восточного. При этом будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с. Порывами до 8 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. В народном календаре – Трофимов день, Трофим Бессонник. Отдыхать 5 августа было некогда, это время усиленных сельскохозяйственных работ. Считалось, если туман вечером по земле стелется – к жаре. Много звезд на небе или на рассвете ярко звезды мерцают – через несколько дней будет дождь.

По прогнозам синоптиков 6 августа усилится жара. Температура ночью 18-20 градусов тепла. Днем + 35 градусов.

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